В Мурманске состоялся совет директоров областных и муниципальных музеев

18 марта на базе Мурманского областного краеведческого музея в офлайн-формате прошел совет директоров областных и муниципальных музеев Мурманской области.

За активную и качественную работу в 2020 году коллег поблагодарила министр культуры региона Ольга Обухова.

«Осложненный пандемией 2020 год дал понять, что «у руля» музеев в Заполярье стоят настоящие мастера своего дела, профессионалы! Искренне благодарю участников встречи за слаженную работу в непростое время, которое дало возможность внедрить новые технологии и наметить новые перспективы в своем деле», – подчеркнула Ольга Обухова.

Участники мероприятия представили лучшие практики онлайн-работы в период пандемии, которые не теряют своей актуальности несмотря на постепенное снятие противоэпидемических ограничений. Особое внимание уделили вступлению в силу новых нормативных актов: с января 2021 года были введены новые правила учета, хранения, использования музейных предметов и коллекций. Также на совете обсудили вопросы организации конкурса профессионального мастерства, оснащение музеев в рамках программы «Доступная среда» и вопросы финансирования на реставрацию музейных фондов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук подвела итоги прошедшего 2020 года и отметила основные направления и задачи реализации государственной культурной политики в 2021 году, в том числе в рамках Национального проекта «Культура».

В завершение для участников провели экскурсию по выставке «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945», организованной совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.