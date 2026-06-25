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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 11:30

В Мурманске состоялся совместный выезд главы города, министра и общественников на объекты дорожного ремонта

В рамках общественного контроля за реализацией мероприятий дорожной кампании заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, глава города Мурманска Иван Лебедев совместно с представителями общественных организаций: руководителем исполкома партии «Единая Россия» Эвелиной Макаровой и координатором Народного фронта Анной Саблиной провели выездное совещание на объектах ремонта в Ленинском округе. В ходе объезда были осмотрены три участка — два текущих ремонта и один уже завершённый объект.

Первой точкой маршрута стал участок на разворотном кольце остановки общественного транспорта «Завод «Севморпуть», ремонт которого идёт по народной программе «На Севере — жить!». Проектом предусмотрена замена более 2 тысяч кв. метров покрытия проезжей части, а также обновление прилегающей инфраструктуры (тротуаров) – более 1,3 тысячи кв. метров. На сегодняшний день полностью завершены демонтажные работы и фрезерование асфальтового покрытия. Продолжается замена бортового камня.

«Данное разворотное кольцо — один из ключевых узлов городского транспорта. Ежедневно его обслуживают около 80 единиц техники (большие автобусы и микроавтобусы), которые выполняют более 200 рейсов по 8 маршрутам. Интенсивный пассажиропоток обусловлен в том числе близостью крупного предприятия, сотрудники которого активно пользуются этими маршрутами» — уточнила Юлия Полиэктова.

Второй объект — проезд по улице Алексея Хлобыстова (от улицы Адмирала флота Лобова до базы ММБУ «УДХ»). Ремонт здесь ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Этот участок имеет особую транспортную значимость. Как отметили общественники и водители, улица Хлобыстова служит удобным дублером проспекта Героев Североморцев. Используя этот проезд, автомобилисты могут миновать как минимум три светофора и значительно быстрее добраться в микрорайон Роста. Кроме того, в непосредственной близости от ремонтируемого участка расположены прогимназия №51 и детский сад №139.

«На всех объектах по городу сейчас идут активные демонтажные и монтажные работы. На проезде от Хлобыстова до Лобова ведётся замена бордюрного камня. Здесь будет обновлено 4 тысячи квадратных метров проезжей части и более 1 тысячи квадратных метров тротуаров – дорогу мы делаем шире, чтобы было удобнее двигаться. Работаем в две смены. Темпы меняются, мы держим подрядчиков на жестком контроле. Здесь рядом школа и детский сад, поэтому мы с особым вниманием подходим не только к качеству дорожного полотна, но и к обустройству пешеходных переходов, тротуаров и безопасности в целом. Дети должны ходить в садик и школу по современным, удобным и безопасным маршрутам», — подчеркнул Иван Лебедев.

В завершение объезда участники посетили улицы Свердлова и Гаджиева. Данный объект служит ярким примером взаимодействия двух ключевых программ: в прошлом году здесь был выполнен ремонт дорожного покрытия по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», а работы по благоустройству тротуаров и лестниц велись в рамках народной программы «На Севере — жить!».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, представители общественности, побывавшие на объектах, остались довольны качеством ремонта улиц Гаджиева и Свердлова.

«Такие рейды проходят регулярно в рамках партпроекта «Безопасные дороги» и народной программы «На Севере – жить!». В неё включены объекты, о которых просили жители региона, поэтому партийцы контролируют и выполненные работы и ход работ по всей Мурманской области, — отметила Эвелина Макарова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570068/#&gid=1&pid=2

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