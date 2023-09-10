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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.23 10:00

В Мурманске состоялся спортивный фестиваль «Гольфстрим»

В этом году традиционный фестиваль собрал на своих площадках более 11,5 тысячи человек. Церемония открытия традиционно прошла на левой стороне моста через Кольский залив. Старт празднику спорта дал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин:

— Сегодня природа подарила нам замечательную погоду. Желаю спортсменам сегодня новых рекордов и красивых побед, а зрителям — ярких эмоций и, конечно, зарядиться драйвом и энергией фестиваля!

Как сообщает администрация города Мурманска, спортивная программа фестиваля была представлена 14 соревнованиями. Праздник начался игровых видов спорта: пляжного волейбола, мини-футбола, игры в «снежки» по правилам. Наибольшее количество зрителей и болельщиков традиционно привлекли легкоатлетический пробег по Кольскому мосту, заплыв через залив и «Пожарная тяга».

На торжественной церемонии награждения победителей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Первые преодолевшие дистанцию в 1200 метров пловцы получили сертификаты на 100, 50 и 30 тысяч рублей за призовые три места. Лучшими в этом году стали: среди мужчин — мурманчанин Владислав Сапожников с результатом 14 минут 12 секунд, Святогор Борнобаев из Тюмени и Денис Шилов из Североморска. Среди женщин — Елена Булохова из Воркуты с результатом 14 минут 52 секунды, Маргарита Карпачева из Новосибирска и Татьяна Устимова из Москвы.

Шестеро самых быстрых легкоатлетов также получили денежные сертификаты — на 80, 45 и 25 тысяч рублей. Победителями забега по Кольскому мосту стали: Михаил Рыбаков, Андрей Янович, Богдан Палий, Екатерина Бурянина, Алина Балякина и Татьяна Анциферова.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25682&page=1

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