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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 15:00

В Мурманске состоялся спортивный праздник, приуроченный к Всемирному дню здоровья

Праздник прошёл в Легкоатлетическом манеже. В нём приняли участие около 300 человек: школьники, студенты, представители спортивных школ, общественных организаций, семьи участников специальной военной операции, волонтёры.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в приветственном слове к участникам подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий для популяризации массового детского спорта:

- Спорт даёт людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит преодолевать любые трудности, - отметил парламентарий. – Крайне важно, чтобы у нас, на Севере, физкультурой и спортом занималось как можно больше людей, и особенно – детей. Уверен, после сегодняшнего праздника многие юные северяне заинтересуются такими видами спорта, как художественная гимнастика и самбо.

Спикер регионального парламента также напомнил о том, что 7 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо, координатор проекта «Zа самбо» Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве.

- В нашем регионе порядка 2500 спортсменов активно занимаются самбо. В свою очередь, мы стремимся поддерживать это направление, вовлекать юных и взрослых северян и видим большие перспективы, - отметил Сергей Дубовой.

Гости и участники спортивного праздника с большим интересом посмотрели показательные выступления юных спортсменов из Мурманска и ЗАТО Александровск, приняли участие в общем флешмобе и мастер-классах по самбо и художественной гимнастике. Для воспитанников дошкольных учреждений были организованы «веселые старты».

- Главное, что дают такие мероприятия всем участникам – это отличное настроение и массу позитивных эмоций, - сказала председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике Лариса Круглова. - Развитие физической культуры, массового спорта – залог здорового образа жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы активные занятия спортом стали нормой для всех северян, особенно – для детей и молодёжи.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27498/

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