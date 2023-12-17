В Мурманске состоялся традиционный Форум замещающих родителей региона

В заполярной столице состоялся Форум замещающих родителей Мурманской области. Мероприятие вернулось к очному формату проведения после двухлетнего перерыва, объединив на площадке Центра управления регионом более 100 замещающих родителей, представителей профильных ведомств и служб.

С приветственными словами к участникам форума обратилась заместитель губернатора Елена Дягилева. От имени главы региона Андрея Чибиса она поблагодарила семьи, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей, и специалистов, которые оказывают им всестороннюю поддержку. Вице-губернатор отметила высокое значение мероприятия, которое состоялось в преддверии Года семьи.

«Ежегодно форум даёт возможность приёмным родителям, опекунам, попечителям обмениваться ценным опытом, мнениями. Особенно важно мероприятие для родителей, которые только приняли решение принять ребёнка в семью, чтобы в комфортной домашней обстановке вместе расти и развиваться», – отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что сегодня 93% детей-сирот проживают в замечающих семьях, более 2,5 тысячи ребят обрели дом и любящих родителей. Чувствовать поддержку близких очень важно, поэтому, как дополнила заместитель губернатора, правительством Мурманской области реализуется большое число мероприятий в отношении замещающих родителей.

Среди наиболее значимых мер поддержки замещающим семьям Мурманской области – ежемесячная выплата на содержание ребенка, размер которой был увеличен в 2023 году. Приёмным родителям также полагается выплата вознаграждений. Сиротам и юным северянам, оставшимся без попечения родителей, оплачивается проезд к месту отдыха, учебы, лечения и обратно. С этого года в перечень включен и воздушный транспорт. Также для них предусмотрены бесплатные путевки, питание в образовательных организациях и посещение детских садов.

В рамках мероприятия Елена Дягилева вручила благодарственные письма губернатора за значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей, достойное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родителям из Кандалакшского района, Мурманска, Мончегорска, Ковдорского округа, Полярных Зорь, Апатитов, Кольского района и Оленегорска. В этот день благодарственное письма Министерства просвещения РФ, благодарности губернатора и памятные медали «85 лет Мурманской области» за многолетний добросовестный труд в области подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей получили специалисты органов опеки и попечительства региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, форум продолжила работа тематических секций, на которых были рассмотрены вопросы по укреплению детско-родительских отношений, воспитанию детей-сирот, имеющих проблемы, связанные с нарушением поведения, особенности подготовки детей к самостоятельной жизни и их профориентации, а также профилактика профессионального выгорания замещающих родителей.

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в Российской Федерации Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Фото: https://gov-murman.ru