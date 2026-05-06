В Мурманске состоялся традиционный концерт для ветеранов «Великой Победе посвящается…»

В концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой прошло праздничное мероприятие «Великой Победе посвящается…». Этот майский концерт для ветеранов войны и труда является одним из трёх традиционных событий в учебном году, которые школа организует для жителей старшего поколения.

Почётных гостей мероприятия поздравили заместитель главы города Мурманска Виктория Могила и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

Уже более 30 лет музыкальную школу связывает крепкая дружба с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Как отмечают организаторы, этот концерт — искренняя дань признательности старшему поколению за годы самоотверженной работы. Опыт, мудрость и преданность делу ветеранов стали надёжным фундаментом настоящего и служат важным ориентиром для будущих поколений.

В праздничной программе приняли участие преподаватели и учащиеся всех отделений школы. Со сцены прозвучали народные произведения, а также сочинения русских и зарубежных композиторов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32393&page=1