Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.26 10:15

В Мурманске состоялся традиционный концерт для ветеранов «Великой Победе посвящается…»

В концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой прошло праздничное мероприятие «Великой Победе посвящается…». Этот майский концерт для ветеранов войны и труда является одним из трёх традиционных событий в учебном году, которые школа организует для жителей старшего поколения.

Почётных гостей мероприятия поздравили заместитель главы города Мурманска Виктория Могила и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

Уже более 30 лет музыкальную школу связывает крепкая дружба с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Как отмечают организаторы, этот концерт — искренняя дань признательности старшему поколению за годы самоотверженной работы. Опыт, мудрость и преданность делу ветеранов стали надёжным фундаментом настоящего и служат важным ориентиром для будущих поколений.

В праздничной программе приняли участие преподаватели и учащиеся всех отделений школы. Со сцены прозвучали народные произведения, а также сочинения русских и зарубежных композиторов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32393&page=1

