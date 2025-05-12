В Мурманске состоялся турнир по русскому бильярду в честь 80-летия Победы

Мурманчане почтили память героев Великой Отечественной войны, приняв участие в турнире города Мурманска по бильярдному спорту, посвящённом Дню Победы.

Праздничный турнир по русскому бильярду, организованный Федерацией бильярда и комитетом по физической культуре и спорту города Мурманска, состоялся 10 и 11 мая в бильярдном клубе «Гладиатор».

Соревнования проходили по олимпийской системе до трёх побед с двумя поражениями «Свободная пирамида», с выходом в 1/8 финала.

В личном зачёте призовые места распределились следующим образом:

в категории «спортсмены»

1 место – Олег Яковлев;

2 место – Никита Сапонов;

3 место поделили Никита Гурылев и Иракли Мургулия;

в категории «ветераны»

1 место – Валентин Бондарев;

2 место – Игорь Сабуров;

3 место поделили Александр Хорев и Анатолий Полянский.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29943&page=1