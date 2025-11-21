В Мурманске состоялся X Форум замещающих родителей Мурманской области

В Мурманске на базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялся X Форум замещающих родителей Мурманской области – значимая региональная площадка, объединяющая замещающие семьи, специалистов органов опеки и представителей власти. Мероприятие, которое проводится в регионе с 2015 года, направлено на укрепление института замещающей семьи, повышение родительской компетентности и обмен лучшими практиками сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Своё приветствие участникам форума направил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что поддержка семей, воспитывающих детей-сирот, является важной частью стратегического плана «На Севере – Жить!».

«Воспитывать ребёнка, особенно того, кто пережил трудности, требует внутренней силы. Это нелёгкая задача — каждый день проявлять заботу, учить детей доверять миру, поддерживать их в радостях и переживаниях. И за этим стоите вы – люди с большим сердцем, готовые отдавать тепло и внимание без остатка. Благодаря вам Мурманская область становится сильнее, добрее и дружнее!», – говорится в приветствии.

Вице-губернатор Анна Головина подчеркнула, что в зале собрались люди, объединённые общей целью – сделать детство детей счастливым и защищённым, и вручила замещающим родителям из разных муниципалитетов благодарственные письма главы региона за весомый вклад в укрепление семейных ценностей, достойное воспитание подопечных детей, а также за эффективную работу в сфере социального патроната.

«Десять лет назад мы открыли первый форум, и с тех пор он стал местом, где рождаются конструктивные предложения и находятся ответы на самые сложные вопросы. Ваш труд, ваше терпение и ваша безграничная любовь – это главный вклад в будущее Заполярья. Именно вы доказываете, что семья – лучшая реабилитация для ребенка, пережившего потерю. И важно, что сегодня более 93% детей-сирот в регионе воспитываются в семьях. Благодарю вас за ответственность, мудрость и теплоту сердец!», – сказала Анна Головина.

«Сегодня в Мурманской области проживают 2450 детей-сирот и ежегодно в семьи северян передаются более 200 детей-сирот. Важно, что для замещающих семей в регионе действуют меры поддержки, включая ежемесячные выплаты на содержание ребёнка, компенсацию проезда, бесплатные путёвки и питание, выплаты вознаграждения приёмным родителям, единовременное региональное пособие при усыновлении. Кроме того, в следующем году все социальные выплаты будут проиндексированы на 4%», – отметила министр.

Глава ведомства вручила победителям региональных творческих конкурсов замещающих семей дипломы и подарки, поблагодарив родителей за внимание и тепло, которые они ежедневно дарят детям.

Также с приветственным словом к участникам обратилась уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

После торжественной части форум продолжил работу на тематических площадках «Вместе сильнее», «Безопасное детство» и «Разные способности – равные возможности», где обсуждались вопросы укрепления детско-родительских отношений, психолого-педагогической помощи, включая поддержку детей с ОВЗ, а также профилактики ситуаций, способных повлиять на их благополучие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557417/#&gid=1&pid=2