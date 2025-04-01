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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 20:00

В Мурманске состоятся Всероссийский слёт юннатов и фестиваль «Классика Победы. Память Поколений»

В мае в заполярной столице состоятся Всероссийский слёт юннатов и фестиваль «Классика Победы. Память Поколений». Такие инициативы анонсировали на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых» при губернаторе Мурманской области. Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко и при участии руководителя департамента регионального взаимодействия «Движения Первых» Ольги Негровой.

На заседании были представлены результаты работы регионального отделения «Движения Первых» в первом квартале 2025 года, а также планы по развитию тематических сообществ и проведению Всероссийского слета юннатов в Мурманской области.

Оксана Демченко отметила важность вовлечения юных северян в проекты «Движения Первых». Одним из таких мероприятий является торжественное вручение паспортов в рамках программы «Мы – граждане России!». В 2025 году в регионе уже проведено 26 церемоний, в ходе которых более 200 молодых людей получили свои первые паспорта.

«Эта практика заслуживает внимания, и мы планируем расширить её, проводя церемонии на знаковых площадках региона», – подчеркнула Оксана Демченко.

Руководитель департамента регионального взаимодействия «Движения Первых» Ольга Негрова отметила высокий уровень организации работы с сообществами в регионе, вовлеченность активистов и участников «Движения Первых» из Мурманской области во Всероссийские и региональные конкурсы и проекты, а также анонсировала проведение масштабного фестиваля.

«С 5 по 11 мая 2025 года в 13 городах, удостоенных званий «Город-герой» и «Город воинской славы», пройдёт фестиваль патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений». Мурманск станет одной из площадок фестиваля. Участники «Движения Первых» представят спектакль, основанный на реальных событиях, рассказанных ветеранами Великой Отечественной войны. Премьера постановки состоится 11 мая в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова», – поделилась Ольга Негрова.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров рассказал о ключевом направлении работы – формировании тематических сообществ.

«На сегодняшний день в деятельность «Движения» в Мурманской области вовлечено более 42 тысячи участников. Среди активно развивающихся сообществ – «Родные-Любимые», «Хранители истории», «Благо Твори», школьные театры «Школьная классика» и «Юннаты Первых». Важно отметить, что летом 2025 года Мурманская область примет Всероссийский слёт юннатов. Он пройдёт с 24 по 29 июня на базе центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». В мероприятии примут участие более 200 юных натуралистов со всей страны, включая 25 представителей Мурманской области», – сообщил Никита Тихомиров.

Также, среди важных нововведений 2025 года участники заседания отметили предоставление дополнительных баллов активистам «Движения Первых» при поступлении в Мурманский арктический университет. С 2025 года победители федеральных проектов получат 10 баллов к сумме баллов ЕГЭ, призеры региональных мероприятий – 5 баллов, участники региональных и муниципальных советов – 4 и 3 балла соответственно, а участники проекта «Университетские смены» – 2 балла.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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