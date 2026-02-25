В Мурманске состязались юные техники и пилоты БПЛА

Для школьников города‑героя управление беспилотными летательными аппаратами становится не просто увлечением, а первым шагом в мир высоких технологий и инженерных открытий.

С 20 февраля 2024 года на базе Кадетской школы успешно функционирует Муниципальный ресурсный центр города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА.

На днях на базе центра прошли соревнования среди мурманских школьников по моделированию, сборке и пилотированию дронов. 37 ребят состязались в три этапа в двух компетенциях: «Техник БПЛА» и «Оператор БПЛА».

Участие в соревнованиях приняли обучающиеся Мурманского политехнического лицея, Дома детского творчества имени Александра Торцева, Муниципального ресурсного центра по обучению пилотированию БПЛА – Кадетской школы, школы №36, гимназии №9, Центра детского творчества «Лапландия», а также гости из школы №1 города Ковдор.

24 февраля в ходе визита в центр заместитель главы города Мурманска Виктория Могила вручила победителям и призёрам заслуженные награды.

По итогам состязаний, выполнив моделирование в «КОМПАС-3Д», пайку электронных компонентов к плате и полёт в симуляторе в компетенции «Техник БПЛА», первое место заняли: в младшей возрастной группе – Матвей Антоненко, в старшей – Роман Рыбин.

В компетенции «Оператор БПЛА», выполнив тестирование, полёт в симуляторе и реальные полёты, в младшей возрастной категории лучшим стал Богдан Зинюк, в старшей – Георгий Евдокимов.

В командных соревнованиях дипломом победителя награждена команда Муниципального ресурсного центра.

