Соблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населенияВ Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.26 14:30

В Мурманске состязались юные техники и пилоты БПЛА

Для школьников города‑героя управление беспилотными летательными аппаратами становится не просто увлечением, а первым шагом в мир высоких технологий и инженерных открытий.

С 20 февраля 2024 года на базе Кадетской школы успешно функционирует Муниципальный ресурсный центр города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА.

На днях на базе центра прошли соревнования среди мурманских школьников по моделированию, сборке и пилотированию дронов. 37 ребят состязались в три этапа в двух компетенциях: «Техник БПЛА» и «Оператор БПЛА».

Участие в соревнованиях приняли обучающиеся Мурманского политехнического лицея, Дома детского творчества имени Александра Торцева, Муниципального ресурсного центра по обучению пилотированию БПЛА – Кадетской школы, школы №36, гимназии №9, Центра детского творчества «Лапландия», а также гости из школы №1 города Ковдор.

24 февраля в ходе визита в центр заместитель главы города Мурманска Виктория Могила вручила победителям и призёрам заслуженные награды. 

По итогам состязаний, выполнив моделирование в «КОМПАС-3Д», пайку электронных компонентов к плате и полёт в симуляторе в компетенции «Техник БПЛА», первое место заняли: в младшей возрастной группе – Матвей Антоненко, в старшей – Роман Рыбин.

В компетенции «Оператор БПЛА», выполнив тестирование, полёт в симуляторе и реальные полёты, в младшей возрастной категории лучшим стал Богдан Зинюк, в старшей – Георгий Евдокимов.

В командных соревнованиях дипломом победителя награждена команда Муниципального ресурсного центра.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31951&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Учителя, медики, рабочие и инженеры — самые недооцененные работники, по мнению россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 26 копеек, доллар теряет почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»