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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 14:05

В Мурманске сотрудникам Росгвардии приходится ловить воришек в продуктовых магазинах даже в период карантина

Накануне на пульт центра оперативного управления региональной Росгвардии поступило несколько сигналов «Тревога» из продуктовых магазинов Мурманска. Для выяснения причин срабатывания сигнализации на место незамедлительно были направлены экипажи вневедомственной охраны.

В первом случае к прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась руководитель магазина, расположенного в Первомайском районе. Она сообщила, что персонал заметил мужчину, который, взяв с прилавка несколько предметов спортивной одежды, прошёл мимо кассовой зоны, не оплатив. Росгвардейцы задержали неработающего жителя Кильдинстроя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На втором охраняемом объекте, расположенном также в Первомайском районе, к наряду вневедомственной охраны обратился сотрудник службы контроля. Мужчина рассказал, что по камерам видеонаблюдения увидел, как один из посетителей магазина взял с прилавка продукты и, спрятав их за пазуху, попытался выбежать из магазина. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего правонарушителя и доставили в отдел полиции.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении всех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

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