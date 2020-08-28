В Мурманске сотрудники ГИБДД и студенты провели профилактическую акцию

На площади Пять углов в Мурманске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!», сотрудники Госавтоинспекции и студенты факультета правоохранительной направленности Мурманского филиала «Уральского регионального колледжа» напомнили водителям и пешеходам о Правилах дорожного движения.

В ходе мероприятия студенты просили водителей быть особо внимательными при проезде вблизи учебных и дошкольных заведений. Напомнили о культуре вождения и уважении к другим участникам движения.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ребята вручали водителям памятки с напоминанием значения дорожного знака «Дети», а также памятки по применению детских удерживающих устройств. Организаторы мероприятия напоминали взрослым о том, что с началом учебного года на дорогах появится много детей, которые не всегда помнят о безопасности.

Водителям-родителям автоинспекторы вручали световозвращающие элементы, которые с наступлением полярной ночи будут необходимы.

Также были проведены тематические беседы с пешеходами о важности соблюдения Правил дорожного движения. Внимание взрослых и юных пешеходов было обращено на правила безопасного поведения при переходе проезжей части, на недопустимость выхода на дорогу из-за объекта, ограничивающего видимость.

В заключение мероприятия сотрудники ГИБДД и студенты вручали мурманчанам раскраски, расписания уроков, линийки и другие сувениры с символикой Госавтоинспекции.