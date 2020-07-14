В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции разместили на асфальте обращения-предупреждения к гражданам

В целях привлечения внимания общественности сотрудники ГИБДД совместно с активистами Общероссийского народного фронта провели акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Мероприятие проходило на пешеходных переходах, расположенных в центре Мурманска. Инспектор по пропаганде БДД совместно с активистами с помощью трафаретов наносили красками надписи «Посмотри, проверь, переходи», «Сними наушники и капюшон», «Отвлекись от телефона», «Возьми ребёнка за руку», на асфальте перед пешеходными переходами, призывающие пеших участников дорожного движения к осторожности и внимательности на дороге.

Также организаторам мероприятия помогали наносить надписи на асфальте неравнодушные к обеспечению безопасности на дороге местные жители.

Надписи помогут многим мурманчанам вовремя остановиться, сконцентрироваться и перейти дорогу в соответствии с Правилами дорожного движения, считают в ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.