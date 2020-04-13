В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершавшего кражи в крупных торговых центрах

Накануне в Росгвардию с сообщением о происшествии обратилось руководство одного из крупных торговых центров. Для пресечения правонарушения на место был направлен экипаж вневедомственной охраны.

Опросив возможных свидетелей происшествия, росгвардейцы установили, что один из посетителей магазина в торговом зале с туристическими товарами положил к себе в сумку три надувных матраса стоимостью более четырёх тысяч рублей и попытался пронести их мимо кассовой зоны, не оплатив товар.

Сотрудники гипермаркета для задержания правонарушителя нажали «тревожную» кнопку и вызвали наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки мужчины на причастность к совершению других преступлений было установлено, что он неделей ранее совершил кражу смарт-часов в одном из магазинов областного центра.

В настоящее время в отношении безработного 34-летнего мурманчанина, привлекавшегося к ответственности за имущественные преступления, возбуждено уголовное дело.