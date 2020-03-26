В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали мужчину за хищение товара из крупного гипермаркета

Накануне на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – гипермаркета, расположенного в Первомайском районе Мурманска. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны.

К прибывшим по тревоге росгвардейцам обратилась администратор гипермаркета, которая рассказала, что один из посетителей в продуктовом отделе, взяв с прилавка товары на сумму более 3 тысяч рублей, попытался пройти мимо кассовой зоны, спрятав продукцию в пакете.

Противоправные действия мужчины были замечены по камерам видеонаблюдения сотрудниками магазина, которые нажали «тревожную» кнопку. Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По итогам проверки 44-летний безработный мурманчанин привлечён к административной ответственности за хищение.