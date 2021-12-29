В Мурманске сотрудники Управления ГИБДД в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили всех жителей Заполярья с Новым годом!

В областном центре инспекторы областного ГИБДД провели предновогоднюю акцию «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники дорожной полиции, облачившись в сказочных персонажей решили поздравить мурманчан и гостей города с наступающим 2022 годом.

В начале мероприятия ребята из отрядов юных инспекторов движения мурманских образовательных учреждений и посёлка Росляково зажгли необычную ёлку. Символ праздника состоял из полицейских машин, аккуратно выставленных в новогоднюю фигуру.

Зарядившись праздничным настроением, полицейские Дед мороз и Снегурочка отправились на центральные улицы областного центра поздравлять горожан. В ходе акции сотрудники ГИБДД желали всем участникам дорожного движения безопасных дорог, благополучия и здоровья, дарили подарки и хорошее настроение. Общаясь с пешеходами и водителями транспортных средств, полицейские напоминали и о правилах дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, несмотря на снег и ветер мероприятие прошло в теплой, праздничной атмосфере. Участники акции с удовольствием общались с новогодними героями, фотографировались и обещали никогда не нарушать правила дорожного движения.

Видео: УМВД России по Мурманской области.