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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.20 08:00

В Мурманске создаётся производственная база для строительства модулей верхних строений проекта «Арктик СПГ-2»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил площадку по производству полупалуб и трубопроводных узлов, расположенную в Мурманске на Нижнеростинском шоссе.

Старая промышленная территория получает новое развитие. В рамках проекта «Арктик СПГ-2» по строительству технологических модулей верхних строений в регионе создается собственная база по изготовлению сабдэков (полупалуб). Темпы строительных работ вчера оценил руководитель области.

На производственной площадке ведётся масштабное строительство зданий, новых цехов, создаётся необходимая инфраструктура для производства работ. Сейчас на предприятии трудятся около 800 человек. При выходе на проектную мощность в декабре 2020 года количество рабочих мест увеличится до полутора тысяч. В дальнейшем готовые металлические конструкции будут доставлять баржами до завода «НОВАТЭК-Мурманск» для последующей сборки модульных платформ.

Параллельно с этим на площадке начнётся реализация образовательного проекта «Школа сварщиков», в рамках которого принятые на работу специалисты смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию.

«Эксплуатация цехов рассчитана как минимум на 10 лет. Самое главное, помимо инвестиций, – создание новых рабочих мест. Сейчас от общего числа работников стройки 30% – жители Мурманской области. Компания является ещё одним потенциальным резидентом ТОР «Столица Арктики». Мы, безусловно, будем оказывать всестороннюю поддержку, чтобы такие предприятия строились и развивались на территории региона», – сказал Андрей Чибис.

Общий объём инвестиций по проекту, включая структуру капитальных вложений, составит порядка 475 млн рублей. Компания ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» сейчас готовит пакет документов на получение статуса резидента ТОР «Столица Арктики», где установлен особый правовой режим для осуществления предпринимательской деятельности, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

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