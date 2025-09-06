В Мурманске создаётся Школа креативных индустрий

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» в столице Кольского Заполярья до конца 2025 года откроется новое уникальное пространство – Школа креативных индустрий (ШКИ).

ШКИ станет площадкой для развития нестандартного мышления и профессиональных навыков у школьников 5-11 классов. Обучение будет проводиться по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR/AR.

Проект реализуется в сотрудничестве Мурманского колледжа искусств с Детской художественной школой города Мурманска.

«Открытие Школы креативных индустрий – это стратегически важный шаг для развития творческого потенциала Мурманской области и подготовки квалифицированных кадров для креативной экономики. Мы уверены, что ШКИ станет центром притяжения для талантливых ребят, которые смогут реализовать свои идеи и внести вклад в развитие региона и страны», – подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Общий объём финансирования проекта составляет более 64,8 млн рублей, из которых 44,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 20,1 млн рублей – областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство культуры, для обеспечения работы ШКИ будет закуплено современное оборудование.

В Мурманской области инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России» и государственной программы «Развитие культуры» по итогам конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации.