В Мурманске создан координационный совет по вопросам социально-экономического развития

Сегодня состоялось первое заседание координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. В состав совета вошли представители региональной и муниципальной исполнительной власти, Совета депутатов города Мурманска. Возглавила совещательный орган заместитель губернатора Оксана Астахова.

Задача совета — обозначить приоритеты развития областного центра и обеспечить эффективное взаимодействие между исполнительной властью региона и органами местного самоуправления.

— Мы должны понимать, в каком направлении будет развиваться Мурманск в рамках стратегии «На Севере жить — 2030», — рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. — Много социально-экономических вопросов. Это дальнейшая жизнь города с учётом создания территории опережающего развития, строительство нового жилья и социальных объектов: образования, культуры, спорта, а также благоустройство, создание новых общественных территорий и другие.

— Созданный координационный совет — это совещательный орган, все его решения носят рекомендательный характер. Но сам процесс обсуждения очень важен, — отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. — Муниципалитет с одной стороны самостоятелен в своих решениях, а с другой — понятно, что эти действия должны быть согласованы — только тогда они будут максимально эффективны.