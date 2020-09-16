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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 12:00

В Мурманске создана рабочая группа по продвижению товаров местных производителей

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой состоялось очередное заседание координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. Один из вопросов касался отсутствия в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Мурманска мест, подходящих для продажи товаров местных производителей.

С уходом с рынка крупной региональной торговой сети вопрос продвижения заполярной продукции, особенно в крупных федеральных торговых сетях, стоит наиболее остро.

По решению координационного совета создана рабочая группа, которая составит общую картину наличия свободных арендуемых торговых площадей в Мурманске и проработает вопрос целесообразности размещения нестационарных торговых объектов, в которых могли бы быть представлены товары местных производителей. В том числе речь идёт и о приоритетной программе «Наша рыба». В составе группы активные представители бизнес-сообщества и муниципалитета.

Участники заседания – представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманска – также обсудили более 20 вопросов, связанных с благоустройством города, развитием транспортной инфраструктуры, туризма, обращениями граждан, социальной поддержкой, уборкой снега в зимние месяцы, проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий и другие. 

«Повестка сформирована из вопросов, которые направлены в наш адрес от различных ведомств и требуют совместных решений. Отдельно остановились на уборке города в зимний период. Также создали рабочую группу, которая будет координировать и улучшать работу в этом направлении. Ещё одна рабочая группа при Координационном совете станет заниматься организацией праздничных мероприятий в Мурманске. Это предстоящий День города, приход барка Седов, новогодняя кампания. Чтобы все эти моменты мы смогли отработать с людьми, которые в этом заинтересованы», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Ещё одна рабочая группа займется проблемой вывоза старых автомобильных покрышек с дворовых территорий. В неё помимо участников Координационного совета также войдут представители бизнеса.

Кроме того, на заседании положительно решён вопрос аренды помещений, в которых располагается Центр социальной поддержки населения города Мурманска. Ежегодная арендная плата составляла 2,4 млн рублей. Отныне Центр получил помещения в безвозмездное пользование.

В стадии проработки и решения находятся ещё ряд важных для областного центра вопросов.

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