В Мурманске спортивные площадки и стадионы появляются во дворах, парках и скверах, а также возле образовательных учреждений

На территории гимназии №9 завершается строительство универсального стадиона.

Основная часть работ на объекте уже сделана. Подрядчику осталось выполнить благоустройство, после чего учащиеся гимназии и жители микрорайона смогут полноценно заниматься на новом стадионе.

Здесь есть всё необходимое оборудование для занятий футболом, баскетболом, лёгкой атлетикой и силовой подготовкой.

На объекте общей площадью более 4 тысяч квадратных метров оборудовано футбольное поле с искусственным газоном, универсальная площадка для игровых видов спорта, зона с тренажерами и беговая дорожка с травмобезопасным покрытием. Для безопасности и комфорта мурманчан на всей территории корта установлены системы наружного освещения и видеонаблюдения.

Как сообщает администрация горда Мурманска, в этом году в рамках модернизации спортивной инфраструктуры областного центра также выполнены работы по замене покрытия спортплощадки гимназии №1, устройству футбольного поля на территории школы №31, благоустройству площадки у школы №11, обновлению футбольного поля и замене покрытия на спортивной площадке средней школы №5.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23368&page=1