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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 11:30

В Мурманске спортсмены-любители выйдут на старт лыжной гонки 86-го Праздника Севера

В мурманской Долине Уюта стартуют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. За звание сильнейших поборются профессиональные спортсмены – представители сборных команд субъектов России.

Как сообщили в профильном министерстве, в этом году параллельно со Всероссийскими стартами на лыжню выйдут ветераны спорта, любители и постоянные участники областных соревнований по лыжным гонкам.

«Мы приглашаем всех северян от 30 лет и старше стать частью истории Полярной Олимпиады и вместе с профессиональными лыжниками выйти на старт 24 и 25 марта. Конечно, для каждой категории участников свой маршрут и своя дистанция, – прокомментировала и.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова. – Все победители и призеры будут награждены медалями и грамотами министерства, а также призами с символикой Праздника Севера».

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, старт гонкам классическим стилем на 5, 10 и 15 км для любителей и спортсменов ветеранских групп будет дан 24 марта в 10.00. Во второй день соревнований, 25 марта, в 10.00 пройдут соревнования свободным стилем среди мужчин и женщин на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Ознакомиться с подробной программой 86-го Праздника Севера можно на сайте министерства спорта и молодежной политики Мурманской области.

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