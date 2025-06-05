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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 10:15

В Мурманске среди токарей и сварщиков проходит областной конкурс «Лучший по профессии»

3 июня Министерство труда и социального развития Мурманской области дало старт региональному этапу конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования по номинациям «Токарь» и «Сварщик» проходят на базе Мурманского индустриального колледжа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в борьбу за звание лучшего сварщика области вступили 10 представителей ведущих предприятий региона. Конкурсанты уже успешно преодолели практический этап, продемонстрировав высокое мастерство при изготовлении детали в строгом соответствии с техническим чертежом. Впереди их ждёт серьёзное испытание на знание теории: вопросы по технологии сварки, трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности. Главная награда для победителя – 50000 рублей и право представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в Пермском крае.

В номинации «Токарь» за победу и денежный приз сражаются восемь специалистов. Первый день для токарей был посвящён теоретическим испытаниям, проверке их знаний в области токарного дела, норм охраны труда и трудового права. Часть участников уже выполнила практическое задание – изготовление детали по чертежу. Оставшимся конкурсантам ещё предстоит пройти это испытание. Лучший токарь региона получит не только приз, но и возможность участвовать в федеральном финале, который состоится в сентябре этого года в Смоленской области.

Победителей и призёров конкурса в обеих номинациях ждут ценные подарки от спонсоров мероприятия. Поддержку оказывают: группа компаний «АВАНГАРД» (отечественный производитель и поставщик профессионального сварочного оборудования Торговой Марки «КЕДР»), а также ведущие производители средств индивидуальной защиты – ООО «Восток-Сервис» и ООО «Техноавиа-Мурманск».

Организаторы конкурса желают всем участникам удачи, уверенности в своих силах и безупречного выполнения конкурсных заданий.

«Конкурс «Лучший по профессии» – это не просто соревнование, это мощный стимул для развития профессионального мастерства, признание ценности рабочих рук и инженерной мысли, на которых держится экономика нашего Кольского Заполярья. Мы видим интерес в глазах участников и гордимся, что в Мурманской области трудятся такие высококлассные токари и сварщики. Убеждён, победители достойно представят регион на федеральном этапе!», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547945/#&gid=1&pid=3

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