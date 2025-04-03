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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 12:30

В Мурманске стали известны победители регионального чемпионата по пауэрлифтингу

В столице Кольского Заполярья провели чемпионат Мурманской области по пауэрлифтингу. Спортсмены состязались на базе Мурманской областной спортивной школы в троеборье и троеборье классическом. Среди участников 136 силачей из разных муниципалитетов региона.

В троеборье, каждый в своей весовой категории, победу одержали Анна Гребенец, Ирина Салихова, Ульяна Щекотова, Ирина Елизарова, Владимир Бомбасов, Никита Князюк, Максим Кутовой, Николай Кравченко, Александр Гороховский, Иван Чистяков, Максим Прищип.

В троеборье классическом, каждый в своей весовой категории, золотые медали завоевали Евгения Янникова, Алена Бушуева, София Ли, Софья Цесарская, Елизавета Чернова, Дарья Аглушевич, Грабчак Иван, Гайворонский Иван, Вячеслав Артемьев, Виктор Курзенев, Виктор Левченко, Егор Романцов, Руслан Камбулатов, Владимир Михлин.

Следующие соревнования спортсмены поведут 24-25 мая. Им предстоит определить сильнейших в рамках чемпионата и первенства Мурманской области по пауэрлифтингу в дисциплинах жим и жим классический.

Главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области на 2025 год и участие от имени Мурманской области в официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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