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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.25 15:00

В Мурманске стартовал 51-й Мурманский лыжный марафон — ключевое спортивное мероприятие юбилейного 90-го Праздника Севера

В эти выходные в Долине Уюта спортсмены борются за призы 25- и 50-километровых гонок свободным и классическим стилями. Всего на старты выйдут порядка 3000 спортсменов. Ведущими Мурманского лыжного марафона стали серебряный призёр зимних Олимпийских игр Александр Панжинский и спортивный комментатор зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Андрей Арих.

В этом году одно из главных соревнований региона проходит в рамках спортивной программы VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Марафонцев поприветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Всех приветствуем на этом замечательном празднике, который проходит в 90-летний юбилей нашей Полярной Олимпиады — Праздника Севера. Кроме того, соревнования являются частью спортивной программы Международного арктического форума, который впервые принимает город-герой Мурманск — столица русской Арктики. Мурманский лыжный марафон — легендарен, очень качественно подготовлен, с уважением к своим спортсменам. Сюда приехали люди из 57 регионов нашей страны, а также из Беларуси, Австралии и Германии. Кроме того, в марафоне участвуют ветераны боевых действий. Ну и, конечно, завтра пройдет серьезное спортивное соревнование для наших юных северян, которых заранее готовят профессиональные спортсмены. Все организовано на высшем уровне, поэтому всем участникам я желаю проявить себя, а самое главное — получить удовольствие», — сказал глава региона.

Перед стартом соревнований руководитель департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов зачитал приветственное обращение от министра спорта России, Президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что одна из приоритетных задач государства — развитие массового спорта. Ежегодно на территории спортивных объектов Мурманской области проводятся различные мероприятия по зимним видам спорта, которые становятся все более привлекательными для жителей Русского Севера, этапы «Кубка Мастеров» — одни из них. Уверен, что это событие станет настоящим массовым праздником спорта. Желаю всем веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет!», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем обращении.

В эти выходные в Долине Уюта спортсмены борются за призы 25- и 50-километровых гонок свободным и классическим стилями. Всего на старты выйдут порядка 3000 спортсменов. Ведущими Мурманского лыжного марафона стали серебряный призёр зимних Олимпийских игр Александр Панжинский и спортивный комментатор зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Андрей Арих.

Первыми вышли легенды Мурманской лыжного марафона —  бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира Алексей Петухов; олимпийский чемпион в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков; серебряный призёр зимних Олимпийских игр, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, призёр этапов Кубка мира и чемпионата мира среди молодёжи Александр Бессмертных; двукратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров Ермил Вокуев.

Мурманская область представлена на марафоне сильнейшими лыжниками. Среди них — Александр Гребенько, Максим Зубцов, Артем Грязев, Дмитрий Меньшаков и другие.

В малой Долине Уюта работает «Этно деревня», где все желающие могут увидеть хаски, сфотографироваться в куваксе и принять участие в интерактивах.

В то время пока Долина Уюта принимает спортсменов со всей страны и зарубежья на 51-ом Мурманском лыжном марафоне, заполярные дошколята соревнуются в зимних видах спорта на Семёновском озере.

Сегодня там проходит отборочный этап Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска. 500 юных участников в возрасте от 5 до 6 лет в составе команд проходят состязания по снегоступингу и зимней эстафете.

«Финальный этап Кубка проведём в следующее воскресенье, на территории спорткомплекса «Снежинка» дети сыграют в юкигассен», - написал на своей страничке в соцсети «ВК» глава города Юрий Сердечкин.

Завтра, 30 марта, в 10.30 в Долине Уюта также стартует Детский лыжный марафон. В котором примут участие более 300 человек. Ребят поведут четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, олимпийский чемпион Михаил Деветьяров, а также олимпийский чемпион Никита Крюков.

Кроме того, для зрителей марафона будет организована обширная спортивно-развлекательная программа.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/ и https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247834%2Fwall611314210_10405

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