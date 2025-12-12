В Мурманске стартовал 9-й образовательных модуль Школы инвеступолномоченных

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом стартовал IX образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных Мурманской области. В обучении приняли участие более 40 представителей муниципальных инвестиционных команд, ответственных за работу с бизнесом.

Участников обучения поприветствовала заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. Она отметила, что сегодня деятельность инвеступолномоченных является ключевым элементом муниципального инвестстандарта Министерства эконмического развития РФ, и на данный момент муниципалитеты региона ввели все его элементы в работу на 96%, а до конца года этот показатель составит 100%.

«Инвестиционный климат в регионе улучшается и, безусловно, активность инвеступолномоченных на местах этому способствует. Ведь они не только помогают местным предпринимателям, но и участвуют в реализации крупных проектов. И когда, работая над такими проектами, включенными в стратегический план «На Севере — Жить!», мы получаем от крупных инвесторов обратную связь, что ни в одном регионе на их запросы так быстро не реагируют, мы видим, что институт работает. И цель образовательных программ — и дальше повышать компетенции инвесткоманд муниципалитетов», — сказала Светлана Панфилова.

Новый образовательный модуль посвятили теме вовлечения свободных земельных участков и объектов имущества в инвестиционную деятельность. Экспертами образовательными модуля стали первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко и заместитель директора департамента инвестразвития Корпорации развития Мурманской области Юлианна Гончар. В течение минувшей осени Корпорация развития проводила анализ свободных инвестплощадок во всех муниципалитетах региона. Из более 200 площадок, рекомендуемых предпринимателям для реализации своих проектов, были отобраны 50 наиболее перспективных локаций, на которых была осуществлена аэросъемка. Теперь предприниматели могут получить реальное представление о рельефе и особенностях ландшафта, не выезжая на место. Ознакомиться с реестром свободных площадок можно на Инвестиционном портале Мурманской области.

Кроме того, во время мероприятия подвели итоги деятельности инвеступолномоченных за текущий период 2025 года, наибольшую активность по работе с предпринимателями, по оценке Корпорации развития Мурманской области проявили команды администраций города Мурманска, Терского и Печенгского округов, а также Кировска, ЗАТО Североморска и Александровска. руководитель Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса отметил, что институт инвеступолномоченных появился уже почти пять лет назад по инициативе губернатора Андрея Владимировича Чибиса, и сегодня это существенная поддержка инвесторов.

«Когда работу с инвеступолномоченными только запускали, муниципалитеты преимущественно работали с действующими местными предпринимателями, но сейчас акценты смещаются. Инвесткоманды неплохо «прокачались», у многих появляются предложения для инвесторов, есть понимание о том, как их продвигать совместно с региональной властью», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области.

Напомним, в Мурманской области инвеступолномоченные работают не только в муниципалитетах, но и в органах власти. Полный перечень способов связи с ними представлен на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558509/#&gid=1&pid=5