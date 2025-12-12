Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.25 15:30

В Мурманске стартовал 9-й образовательных модуль Школы инвеступолномоченных

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом стартовал IX образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных Мурманской области. В обучении приняли участие более 40 представителей муниципальных инвестиционных команд, ответственных за работу с бизнесом.

Участников обучения поприветствовала заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. Она отметила, что сегодня деятельность инвеступолномоченных является ключевым элементом муниципального инвестстандарта Министерства эконмического развития РФ, и на данный момент муниципалитеты региона ввели все его элементы в работу на 96%, а до конца года этот показатель составит 100%.

«Инвестиционный климат в регионе улучшается и, безусловно, активность инвеступолномоченных на местах этому способствует. Ведь они не только помогают местным предпринимателям, но и участвуют в реализации крупных проектов. И когда, работая над такими проектами, включенными в стратегический план «На Севере — Жить!», мы получаем от крупных инвесторов обратную связь, что ни в одном регионе на их запросы так быстро не реагируют, мы видим, что институт работает. И цель образовательных программ — и дальше повышать компетенции инвесткоманд муниципалитетов», — сказала Светлана Панфилова.

Новый образовательный модуль посвятили теме вовлечения свободных земельных участков и объектов имущества в инвестиционную деятельность. Экспертами образовательными модуля стали первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко и заместитель директора департамента инвестразвития Корпорации развития Мурманской области Юлианна Гончар. В течение минувшей осени Корпорация развития проводила анализ свободных инвестплощадок во всех муниципалитетах региона. Из более 200 площадок, рекомендуемых предпринимателям для реализации своих проектов, были отобраны 50 наиболее перспективных локаций, на которых была осуществлена аэросъемка. Теперь предприниматели могут получить реальное представление о рельефе и особенностях ландшафта, не выезжая на место. Ознакомиться с реестром свободных площадок можно на Инвестиционном портале Мурманской области.

Кроме того, во время мероприятия подвели итоги деятельности инвеступолномоченных за текущий период 2025 года, наибольшую активность по работе с предпринимателями, по оценке Корпорации развития Мурманской области проявили команды администраций города Мурманска, Терского и Печенгского округов, а также Кировска, ЗАТО Североморска и Александровска. руководитель Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса отметил, что институт инвеступолномоченных появился уже почти пять лет назад по инициативе губернатора Андрея Владимировича Чибиса, и сегодня это существенная поддержка инвесторов.

«Когда работу с инвеступолномоченными только запускали, муниципалитеты преимущественно работали с действующими местными предпринимателями, но сейчас акценты смещаются. Инвесткоманды неплохо «прокачались», у многих появляются предложения для инвесторов, есть понимание о том, как их продвигать совместно с региональной властью», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области.

Напомним, в Мурманской области инвеступолномоченные работают не только в муниципалитетах, но и в органах власти. Полный перечень способов связи с ними представлен на Инвестиционном портале Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558509/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:35«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 2 серия (18+)01:15«Лондонские каникулы». Художественный фильм (16+)02:50«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные проверки котельных-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»