В Мурманске стартовал чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу

Мурманский Легкоатлетический манеж принимает у себя чемпионат и первенство Центрального и Северо-западного федеральных округов 2023 года по тайскому боксу.

Соревнования, которые продлятся в заполярной столице до 18 февраля, объединят порядка 500 спортсменов из 20 регионов страны.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на площадке демонстрировать искусство Муайтай будут спортсмены разных категорий: мужчины и женщины от 17 до 40 лет, юниоры и юниорки от 16 до 17 лет, а также юноши и девушки 14-15 лет и 12-13 лет.

Фото: https://gov-murman.ru