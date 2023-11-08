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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 17:00

В Мурманске стартовал цикл лекций Инновационного центра Олимпийского комитета России для тренеров Мурманской области

В Мурманске стартовал цикл лекций по планированию и проведению тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Мурманской области по различным видам спорта для тренеров региона.

Мероприятия реализуются на базе Центра спортивной подготовки в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Мурманской области, Инновационным центром Олимпийского комитета России и региональным Олимпийским советом. Подписание документа состоялось на полях форума «Россия – спортивная держава» в прошлом году.

Одним из лекторов на курсе выступает заслуженный мастер спорта СССР и России, генеральный директор АНО «ИЦОКР» Александр Грушин. За многолетнюю карьеру он подготовил 15 Олимпийских чемпионов и 24 чемпиона мира, а также трижды признавался лучшим тренером страны по зимним видам спорта. За выдающиеся заслуги Александр Грушин был удостоен звания «Лучший тренер страны» по версии Олимпийского комитета CCCР, Орденами Почёта, Дружбы народов, Дружбы и За личное мужество. Лекции для заполярных тренеров также прочитают кандидат педагогических наук, начальник управления научно-методического сопровождения АНО «ИЦОКР» Александр Ваваев, доктор медицинских и кандидат биологических наук, профессор, директор Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Евгений Бойко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, слушателями цикла лекций выступят тренеры и инструкторы-методисты областных и муниципальных спортивных школ региона. В ходе курса они разберут особенности функционального тестирования, системы энергообеспечения физической работы, а также сезонную динамику физиологических функций у занимающихся спортом в условиях Крайнего Севера. В ходе мероприятия пройдет мастер-класс по оценки калорийности рациона и потребления основных макронутриентов спортсменов.

По итогам курса состоится церемония вручения удостоверений государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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