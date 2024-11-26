В Мурманске стартовал Экологический диктант

В торжественной церемонии открытия ежегодной международной акции, которая прошла вчера на борту легендарного ледокола-атомохода «Ленин», принял участие председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке Алексей Гиляров, представители региональных министерств и ведомств, общественных организаций, экоактивисты и учащиеся.

- Впервые официальной стартовой площадкой Экологического диктанта, участниками которой являются миллионы жителей нашей страны и зарубежных государств, стал Мурманск, - отметил Алексей Гиляров. - Это большая честь и большая ответственность. В Заполярье всегда с особым вниманием относились к вопросам сбережения хрупкой природы Севера. А в наши дни волонтерское движение по очистке арктических территорий в Мурманской области является одним из самых активных в стране.

Парламентарий подчеркнул, что в Мурманской области в прошлом году на вопросы диктанта ответили порядка 15 тысяч жителей, было открыто 13 площадок для его проведения, и выразил уверенность, что в этом году акция будет не менее популярна у северян.

Алексей Гиляров пожелал участникам успеха в написании диктанта, а всем экоактивистам, тем, кто занимается вопросами охраны природы, - реализации планов и замыслов в этом благородном и нужном деле.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

В этом году организаторы акции сделали упор на вопросы о заповедных территориях России, Красной книге и экотуризме. Всероссийская акция пройдет в Мурманской области на оффлайн-площадках и на портале Экодиктант.рус. Проверить свои знания можно будет по 8 декабря.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31304/