В Мурманске стартовал ежегодный 24-й конкурс для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования

Со сцены ребят поздравил первый заместитель главы администрации города Мурманска Иван Лебедев.

Участников конкурса «Студент года-2024» ждут 13 конкурсных испытаний, которые предстоит пройти в течение нескольких месяцев. Лучшие студенты будут определены в мае 2025 года по количеству итоговых баллов, которые начисляются за каждое задание.

Среди последних - сдать зимнюю сессию на «хорошо» и «отлично», составить путеводитель по городу, провести социально значимую акцию, выполнить творческое испытание и создать арт-объект из вторсырья.

Победитель и призёры в номинациях будут получать стипендию главы города в течение следующего учебного года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28854&page=1