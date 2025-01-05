В Мурманске стартовал ежегодный 54-й конкурс «Лыжня зовёт-2025»

Праздничное открытие вчера традиционно прошло на территории спорткомплекса «Снежинка». Любители лыжного спорта собрались вместе, чтобы угоститься горячим чаем и сладостям, активно провести время на свежем воздухе и, конечно, опробовать новые трассы спорткомплекса.

Как и в предыдущие годы, добраться до КП-2 жители областного центра могут на автобусах №№31 и 32. Расписание доступно на сайте АО «Электротранспорт».

В этом году помимо традиционного формата запущено новое направление «Лыжня зовёт. Молодёжь». Оно направлено на молодых мурманчан от 14 до 35 лет, которым удобнее заниматься лыжным спортом в разных уголках города-героя. Вместо паспорта лыжника, в котором количество выходов на лыжню и пройденных километров фиксируются на контрольных пунктах, расположенных на территории спорткомплекса «Снежинка», возле озёр Семёновское и Большое, участники записывают свои результаты в специальном мобильном приложении с сохранением GPS-трека.

Как сообщает администрация города Мурманска, конкурсы продлятся до 13 апреля. Все подробности и положения конкурсов можно найти в группе комитета по физической культуре и спорту.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29150&page=1