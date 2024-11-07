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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.24 14:30

В Мурманске стартовал ежегодный городской проект «Студенческая среда»

Самые активные, разносторонние и талантливые студенты областной столицы собрались вчера в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». В рамках творческой программы «Приятно познакомиться!», открывающей традиционный проект «Студенческая среда», ребята представили популярные специальности, а также студенческий актив своих образовательных организаций.

Победителем конкурса дефиле «Парад профессий» по версии жюри стала команда Мурманского медицинского колледжа. Организаторы отдали своё предпочтение команде Мурманского колледжа искусств. Лучшими по версии зрителей стала команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

На протяжении всего учебного года участников ждут 9 увлекательных масштабных мероприятий, среди которых: городской конкурс талантов «Звезда Арктики», студенческая добровольческая акция «Добро в действии», конкурс «Поколение лидеров», спортивно-тактическая игра «Лазертаг» и другие.

Обязательным условием участия в этом году стало проведение каждой командой мероприятия, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За наиболее значимые и интересные мероприятия командам-участникам вручат специальные дипломы.

Как сообщает администрация города Мурманска, итоги проекта будут подведены в мае 2025 года. Команде-победителю будет присвоено звание «Лидер студенческой среды города Мурманска».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28803&page=1

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