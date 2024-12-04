В Мурманске стартовал фестиваль «Детский сад — маршруты развития»

Педагоги областной столицы шагают в ногу со временем, внедряя в работу новые методики и подходы в обучении и воспитании дошколят.

3 декабря в детском саду №91 собрались самые активные представители профессии — участники фестиваля инновационных практик в системе дошкольного образования города Мурманска «Детский сад — маршруты развития».

В рамках работы первой площадки фестиваля «Причуды РОБОмира» были представлены разработки по конструированию из лего и других современных материалов. Новаторы смогли получить ценную обратную связь о своих идеях, а их коллеги — новые знания об актуальном и интересном для дошколят виде технического творчества.

Как сообщает администрация города Мурманска, следующие площадки будут посвящены не менее важным темам. В программе фестиваля: коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и физическое развитие, а также гражданско-патриотическое воспитание юных мурманчан.

Фестиваль завершится 17 декабря.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28957&page=1