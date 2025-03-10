В Мурманске стартовал фестиваль детского спорта «Белый медвежонок»

Сегодня на базе детского сада №104 прошло торжественное открытие традиционного фестиваля.

Вместе с родителями дошколята познакомились с его символом - белым медвежонком, который всегда готов поделиться своими секретами здоровья и силы.

В этом году фестиваль предлагает участникам следующие номинации:

- «За Отчизну - горой!» в рамках Года защитника Отечества: военно-спортивная игра «Зарница», соревнования, праздники и эстафеты военной тематики;

- «Здоровая семья - сильная страна»: конкурс блогеров;

- «Жизнь прекрасна, когда она безопасна!»: интеллект-турниры по вопросам безопасности дошкольников;

- «Энергичный движ»: видеоролик командного выполнения детьми спортивно-танцевальной композиции по направлению на выбор:

- ритмическая гимнастика;

- классическая аэробика;

- степ-аэробика;

- фитбол-гимнастика;

- зумба;

- черлидинг.

Фестиваль пройдёт во всех дошкольных учреждениях города-героя до 28 марта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29530&page=1