В Мурманске стартовал фестиваль детского спорта «Белый медвежонок»
Сегодня на базе детского сада №104 прошло торжественное открытие традиционного фестиваля.
Вместе с родителями дошколята познакомились с его символом - белым медвежонком, который всегда готов поделиться своими секретами здоровья и силы.
В этом году фестиваль предлагает участникам следующие номинации:
- «За Отчизну - горой!» в рамках Года защитника Отечества: военно-спортивная игра «Зарница», соревнования, праздники и эстафеты военной тематики;
- «Здоровая семья - сильная страна»: конкурс блогеров;
- «Жизнь прекрасна, когда она безопасна!»: интеллект-турниры по вопросам безопасности дошкольников;
- «Энергичный движ»: видеоролик командного выполнения детьми спортивно-танцевальной композиции по направлению на выбор:
- ритмическая гимнастика;
- классическая аэробика;
- степ-аэробика;
- фитбол-гимнастика;
- зумба;
- черлидинг.
Фестиваль пройдёт во всех дошкольных учреждениях города-героя до 28 марта.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29530&page=1