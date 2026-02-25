В Мурманске стартовал фестиваль творчества младшеклассников «Радуга талантов — 2026»

В МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8» вчера состоялось открытие муниципального фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов — 2026».

Ежегодный фестиваль проводится в целях создания условий для раскрытия интеллектуальных и творческих способностей учащихся начальной школы (2-4 классов).

Юным мурманчанам предстоит проявить себя в пяти номинациях: «Волшебный мир театра» (инсценировки на иностранном языке), «Волшебный мир звука» (вокальное творчество на иностранном языке), «Магия слова» (художественное чтение на иностранных языках), «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков) и «Первые шаги в науку» (презентация проектов и исследовательских работ на русском языке по гуманитарным, социальным и естественно‑научным направлениям).

Как сообщает администрация города Мурманска, итоги творческого состязания будут подведены 28 февраля. В субботу в гала‑концерте примут участие победители и призёры конкурсных номинаций, лучшие вокалисты и чтецы, художники и артисты, начинающие исследователи и изобретатели.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31949&page=1