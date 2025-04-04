В Мурманске стартовал финал III сезона «Альфа-Банк» - Кубка Содружества по биатлону

В Мурманской области соревнования проводятся во второй раз, участвуют сильнейшие биатлонисты страны. Спортсменов и болельщиков поприветствовал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что для Мурманска большая честь принимать столь статусные соревнования.

«Сильнейшие спортсмены России и Белоруссии у нас борются за победу. И здорово, что масштабные соревнования серьёзного уровня всё чаще и чаще проходят в Мурманской области, в Мурманске, который Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по праву назвал столицей русской Арктики. Всем спортсменам желаю удачи, болельщикам – тем, которые будут смотреть трансляцию по «Матч ТВ» и тем, кто смотрит с трибун, – желаю позитивных эмоций и красивых соревнований. Всех с праздником!», – сказал Андрей Чибис.

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Долине Уюта Мурманска с 4 по 6 апреля. Онлайн трансляцию всех гонок ведёт телекомпания «Матч ТВ», ведущий – самый известный спортивный комментатор и «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

Сегодня в Долине Уюта состоялись женские и мужские спринты, 5 апреля – впервые в сезоне – одиночные эстафеты, 6 апреля финал завершат женский и мужской масстарты.

На старте – лучшие биатлонисты России и Белоруссии, такие как Эдуард Латыпов, Карим Халили, Дмитрий Лазовский, Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Александр Логинов, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Анастасия Халили, Антон Смольский, Динара Смольская, Анастасия и Наталия Шевченко, Анна Сола.

Мурманскую область представляют мастер спорта международного класса Анастасия Егорова, которая взяла серебро масстарта в завершившемся 30 марта Альфа-Банк Чемпионате России в Ханты-Мансийске, а также Иван Захаров, Сергей Карякин, Алексей Матвеев, Алексей Риве и Анжелика Сафронова.

Соревнования проводятся в рамках соглашения о дружбе и сотрудничестве между Союзом биатлонистов России и Белорусской федерацией биатлона.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в советские годы Мурманск принимал соревнования по биатлону самого высокого уровня. Чемпионат СССР, первые этапы Кубка мира в Советском Союзе проходили в Мурманске и назывались «Полярным Кубком».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/