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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 19:35

В Мурманске стартовал форум предпринимателей из сферы креативных индустрий

В столице Кольского Заполярья стартовал форум «Красивый бизнес», организуемый Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в целях создания условий для вовлечения в креативную предпринимательскую деятельность творчески активных граждан. Участие приняли предприниматели из сферы креативных индустрий, а также те, кто только задумывается о реализации своих идей и проектов.

Перед участниками с приветственным словом выступила заместитель министра развития Арктики и экономики Наталья Полуянова, отметив важность проведения такого рода мероприятия, в частности его практическую направленность.

«Уверена, что форум «Красивый бизнес» станет дискуссионной площадкой, где обсудят вопросы развития творческого предпринимательства, состоится обмен опытом, знаниями и вдохновением. Пусть каждый из вас найдет здесь новые идеи и партнеров для реализации своих амбициозных планов», – сказала Наталья Полуянова.

В рамках работы форума своим опытом с участниками форума поделятся более 10 экспертов, ведущих свой бизнес по пошиву одежды, изготовлению украшений, работающих в сфере красоты и здоровья. Кроме того, спикеры мероприятия представят актуальные тренды, расскажут о специфике креативного бизнеса, раскроют секреты ведения своего дела и познакомят гостей с мерами поддержки, которые можно получить для развития бизнеса.

Важной частью форума станет секция индивидуальных консультаций и выставка-продажа продукции региональных брендов. В течение дня гости смогут лично пообщаться с экспертами и задать волнующие вопросы имиджмейкеру, визажисту, экспертам по подбору украшений и парфюма, фитнес-тренеру, косметологу, стилисту и т.д. 

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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