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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 09:45

В Мурманске стартовал главный отраслевой форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область стала 25 регионом, который принял главный отраслевой форум «Молодой специалист – строитель будущего» Минстроя России. Его участниками стали больше 600 представителей профильных региональных министерств, бизнес-сообществ, преподавателей, студентов и школьников.

«Суровый климат не останавливал тех, кто мечтал сделать Арктику динамичным, процветающим регионом. И сегодня мы продолжаем их путь. С 2019 года в Мурманской области построено и капитально отремонтировано более 200 социальных объектов, капитально отремонтировано более 2 тысяч домов и 6,5 тысяч подъездов. Также мы перезапустили отрасль жилищного строительства и только с конца 2023 года ввели в эксплуатацию 5 многоквартирных домов. Всё это сделано руками профессионалов строительной отрасли. Перед нами стоят масштабные задачи: это и развитие инфраструктуры для нового витка промышленного развития Мурманской области, и возведение современных микрорайонов, и реализация реновации в ЗАТО. Арктика активно развивается, и именно вам, новому поколению строителей, предстоит прокладывать дороги, возводить дома и объекты будущего», – открыла форум заместитель губернатора – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина.

Два дня – 23 и 24 января – на трёх площадках будут проводиться круглые столы, мастер-классы, ярмарка вакансий и строительная викторина для школьников, студентов и представителей бизнес-сообщества, призванные показать перспективу карьерного роста в строительной отрасли. Кроме того, юные участники Форума смогут посетить две строительные площадки в Мурманске – на улице Кирпичной, где идёт возведение четырёх многоквартирных домов, и на улице Ленинградской, где ведётся реконструкция объекта культурного наследия бывшего кинотеатра «Родина». Кроме того, в рамках форума у студентов была возможность тет-а-тет пообщаться с министром строительства Мурманской области Алексеем Грачиковым и задать ему любой вопрос.

«С 2019 года мы сделали всё, чтобы возродить строительную отрасль. И уже видны первые результаты. Впервые за долгое время показатель нацпроекта по вводу жилья составил 133%. Но двигаться дальше и наращивать темпы строительства мы можем только вместе с заинтересованными квалифицированными специалистами. Об этом мы и говорили на круглом столе. Такой формат позволяет не только донести до молодых людей свою позицию и заинтересовать их продолжением карьеры в строительной отрасли, но и узнать точку зрения на происходящее от потенциальных квалифицированных специалистов. Только находясь в прямом диалоге с будущими и нынешними строителями, можно выстроить коммуникативные связи и привлечь кадры», – поделился впечатлениями от мероприятия глава регионального Минстроя.

«Этот форум заложит фундамент для наших студентов, для тех, кто хочет созидать и стремиться к новым знаниям. Профессия – очень значимая и очень интересная. Люди, которые станут в наши ряды, посвятят свою жизнь тому, чтобы радовать других. Уже созданные в Мурманской области объекты говорят о мужестве и героизме тех людей, кто зарождал нашу отрасль на Крайнем Севере. И именно вы должны подхватить то знамя, которое они гордо несли все эти годы. Строительная отрасль очень нуждается в вас», – отметил член совета «НОСТРОЙ» Альберт Амиров.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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