В Мурманске стартовал городской проект «Студенческая среда»

На площадке «Zoom» вчера состоялась видеоконференция, посвящённая открытию ежегодного проекта «Студенческая среда». Организаторами выступили комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

В течение 2021-2022 учебного года будут организованы 12 городских мероприятий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ребята смогут проявить себя в таких молодёжных конкурсах и играх, как «Алло, мы ищем таланты», «Лидеры Мурманска», «Зимний захват» и «Лазертаг», в квесте «Среди нас» и других не менее интересных состязаниях.

Также, традиционно, в рамках проекта в течение учебного года будут реализованы студенческие мероприятия, направленные на личностный рост и развитие различных полезных навыков, организаторами которых выступят сами студенты.

Видеозапись церемонии открытия городского проекта опубликована в группе «Молодёжь 51» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/molodezh51).