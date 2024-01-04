В Мурманске стартовал конкурс «Лыжня зовёт!»

Сегодня на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоялось праздничное открытие 53-го массового конкурса «Лыжня зовёт!».

Хорошее настроение мурманчанам обеспечили аниматоры и творческие коллективы заполярной столицы. Несмотря на мороз любители активного отдыха покатались на лыжах и коньках.

В этом году конкурс проводится с 4 января по 14 апреля. Испытать свои силы могут мурманчане любого возраста, предполагается индивидуальное и коллективное участие. Главная задача спортсменов — пройти наибольшее количество километров на лыжах.

Как сообщает администрация города Мурманска, «Лыжня зовёт!» проводится на территории Семеновского озера (КП-4) и спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Также заработали новые трассы на озёрах Большое, Среднее, Глубокое, Безымянное в рамках проекта «Пять озер».

Подробную информацию о конкурсе, а также расписание автобусов до КП-2 можно посмотреть на сайте комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска: https://gorsport51.ru/Home/PageView?pagId=115.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26454&page=1