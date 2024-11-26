В Мурманске стартовал конкурс «Новогодняя фантазия»

Администрация города Мурманска сообщает о проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия». Он проводится в целях улучшения внешнего облика города, создания новогодней атмосферы и праздничного настроения жителей, повышения привлекательности и узнаваемости организаций потребительского рынка.

Организатор конкурса - комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 87, тел. 8 (8152) 45-94-75, е-mail: ekonomika@citymurmansk.ru, https://msp.citymurmansk.ru/).

Участниками конкурса могут являться юридические лица любых организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подавшие заявку на участие в конкурсе, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие деятельность на потребительском рынке города Мурманска в сфере: розничной торговли, общественного питания, предоставления услуг населению.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа: 1 этап (с 25 ноября по 9 декабря) – приём заявок на участие в конкурсе; 2 этап (с 10 по 12 декабря) – допуск заявок к участию в конкурсе и формирование перечня участников, допущенных к 3 этапу конкурса; 3 этап (с 13 по 18 декабря) – онлайн-голосование через портал «Госуслуги» на базе цифровой платформы обратной связи (ссылка для голосования размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет); 4 этап (с 19 по 25 декабря) – определение победителей конкурса, награждение участников, допущенных к 3 этапу, и победителей конкурса.

Конкурс проводится в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта потребительского рынка».

Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией по бальной системе. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов по окончании онлайн-голосования.

Победители конкурса награждаются ценными подарками (сертификатами): за первое место – на сумму 30000,00 рублей; за второе место – на сумму 20000,00 рублей; за третье место – на сумму 10000,00 рублей.

Участники, допущенные к третьему этапу конкурса, награждаются дипломами участников и цветочной продукцией.

Торжественное подведение итогов конкурса состоится 25 декабря 2024 года на площадке, определённой организатором конкурса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28910&page=1