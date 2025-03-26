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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 11:30

В Мурманске стартовал Международный арктический форум – 2025

VI Международный арктический форум стартовал в Мурманске. Он проходит 26-27 марта под девизом «На Севере – жить!». МАФ является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Интерес мирового сообщества к Арктике с каждым годом растёт. Наравне с арктическими, присутствовать в регионе, участвовать в его освоении и развитии стремится всё большее число стран, не имеющих прямого выхода к Северному Ледовитому океану. Это, с одной стороны, открывает широкие возможности для международного экономического, экологического, научного сотрудничества, с другой – требует большего регулирования, более внимательного отношения к хрупкой экосистеме Арктики. Сегодня главная международная площадка для сотрудничества по устойчивому развитию региона – Арктический совет – фактически приостановила свою работу. Значит, нам нужно искать новые форматы взаимодействия. Форум «Арктика – территория диалога» может стать одним из них. В этом году девиз форума – «На Севере – жить!». Ключевые темы обсуждения: стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике. Форум должен помочь нам найти новые решения для устойчивого развития Арктики, расширить взаимодействие со странами-партнерами», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 сессий. Они разделены на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

«Международный арктический форум – это знаковое событие, проведение которого соответствует стратегическим целям России в освоении и развитии Крайнего Севера. Мероприятия форума направлены на обсуждение актуальных вызовов, среди которых – развитие Северного морского пути, внедрение инновационных технологий, повышение качества жизни в арктических регионах, вопросы экологии и сохранения культуры коренных народов. Дискуссии в рамках программы МАФ будут способствовать выработке согласованных решений по этим и другим ключевым вопросам региона. Уверен, мероприятие внесет значительный вклад в обеспечение долгосрочных интересов России в Арктике», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета МАФ Антон Кобяков.

Представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, учёные и эксперты обсудят перспективы Северного морского пути как логистического коридора, имеющего мировое значение, развитие бизнеса в условиях Крайнего Севера с учётом экологической повестки и интересов коренных малочисленных народов Севера, развитие ресурсной базы территории, арктический туризм и другие вопросы.

Среди ключевых сессий – «Восхитительный Север: перспективы туризма за полярным кругом» (26 марта), «СМП: пять веков истории» (26 марта, 12.00), «Модель развития СМП на долгосрочную перспективу» (26 марта, 16.00), «Экономика будущих поколений: развитие ресурсной базы» (27 марта, 10.00). Центральным мероприятием форума станет пленарная сессия, которая состоится 27 марта. Трансляции деловой программы – на официальном сайте.

В рамках спортивной программы состоится торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера. Под эгидой МАФ 29 марта стартует 51 лыжный марафон. Кроме того, в дни форума участники смогут познакомиться с национальными северными видами спорта, а также смогут покататься на горных лыжах и сноуборде.

В рамках культурной программы стартовал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», на котором объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны Российской Федерации представляет меню региональной кухни. Открыта «Саамская деревня», где можно познакомиться с бытом коренных малочисленных народов Севера. Также для участников форума организованы кинопоказы, выставки и экскурсии. В частности, они смогут посетить ледокол «Ленин».

В рамках МАФ проходят творческие встречи с участниками проекта «Душа России. Арктика». Организован показ фильмов «Северный полюс» и «Деревня вдов». Они рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, увековеченных в историях о единстве, стойкости и любви к Отечеству.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/v-murmanske-startoval-mezhdunarodnyj-arkticheskij-forum-2025/

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