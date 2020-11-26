В Мурманске стартовал Международный форум, посвященный креативному развитию Арктического региона

Вчера в Мурманске стартовал IV Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Участников приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«В этом году для Арктического региона произошел целый ряд важных изменений, в том числе на федеральном уровне был принят закон о государственной поддержке бизнеса, доступной малому бизнесу, чтобы люди могли реализовать свои идеи, – подчеркнула вице-губернатор. – Преференции доступны бизнесу, связанному с созданием комфортной среды для жизни в Арктике, творческой сферой, туризмом».

В рамках форума состоялось подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума «Будущее арктической архитектуры в условиях динамики климата» между семью крупнейшими федеральными университетами нашей страны.

Ольга Кузнецова также выступила с докладом на пленарном заседании форума. Вице-губернатор рассказала о развитии арктического туризма на территории региона, крупных инвестиционных проектах, направленных на создание современной инфраструктуры и увеличение турпотока.

Форум организован Мурманским арктическим государственным университетом, Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» совместно с правительством Мурманской области.

Программа мероприятия рассчитана на 4 дня, за это время на разных тематических площадках специалисты из разных уголков России и мира смогут обменяться опытом развития творческого сектора благоустройства городов.

Подробная программа размещена на официальном сайте мероприятия, сообщает региональное Министерство информационной политики.