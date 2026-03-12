В Мурманске стартовал муниципальный этап фестиваля ГТО

В Мурманске 11 марта в спортивной школе олимпийского резерва №4 состоялось открытие и прошли первые старты муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 2-6 ступеней (от 8 до 17 лет).

Как отмечает администрация города Мурманска, сама дата события символична: ровно 95 лет назад, 11 марта 1931 года было опубликовано положение Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР о значке ГТО. От этого дня принято отсчитывать историю комплекса.

Выбор площадки также неслучаен: именно на базе СШОР №4 уже 10 лет действует Центр тестирования ГТО города Мурманска.

Для участия в муниципальном этапе учащиеся школ и колледжей города-героя прошли предварительный отбор в своих образовательных учреждениях. В команды вошли лучшие из лучших.

Почётным гостем церемонии открытия стал глава города Мурманска Иван Лебедев. Он приветствовал ребят и пожелал им успехов в состязаниях.

В этапе принимают участие 240 юных мурманчан. Соревнования продлятся три дня и включат в себя основные дисциплины ГТО: бег на различные дистанции, прыжки в длину с места, силовые упражнения (отжимания, подтягивания, пресс). Победители получат право представлять Мурманск на региональном этапе фестиваля. Те, кому удастся выиграть региональный этап, летом отправятся на всероссийские состязания ГТО в лагере «Артек».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32039&page=1