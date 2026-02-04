В Мурманске стартовал муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф – 2026»

За право стать лучшим в своей профессии в номинации «Педагог-психолог Мурманской области – 2026» поборются 7 специалистов из дошкольных образовательных учреждений.

Конкурс проводится в Мурманске с 2009 года. Его цели — выявление и поддержка талантливых специалистов, повышение профессионального уровня педагогов-психологов, раскрытие их творческого потенциала, а также пропаганда психологических знаний как неотъемлемой части современного качественного образования.

Мероприятия конкурса пройдут с 3 по 6 февраля, по итогам будут определены победитель и два призёра, которые затем примут участие в региональном этапе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31822&page=1