В Мурманске стартовал общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по номинации «Лучшая новогодняя ёлка»

Принять участие в конкурсе могут юридические лица любых организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории города в сферах услуг: торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса и другие.

Допускается конкурсная работа (новогодняя ёлка) следующих параметров:

— размер: высота не менее 1,5 метра и не более 2,5 метра; диаметр нижнего яруса не менее 0,85 метра и не более 1,9 метра;

— размер подставки: высота не менее 0,3 метра, ширина не менее 0,7 метра, глубина не менее 0,9 метра (в зависимости от размера ёлки).

Как сообщает администрация города Мурманска, в качестве новогоднего украшения могут быть использованы логотип, бренд, фирменный стиль конкурсанта.

Заявки на участие принимаются по 12 декабря в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, 87 или по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru. Контактный телефон 45-45-10.

С 13 по 20 декабря на площадке ТРК «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32) члены жюри оценят конкурсные работы. Лучшие участники получат ценные подарки и дипломы.