В Мурманске стартовал общегородской субботник

За последние несколько лет подобные мероприятия стали доброй мурманской традицией. 21 мая в сквере на Театральном бульваре собрались представители администрации города Мурманска, Совета депутатов областного центра, а также различных организаций заполярной столицы.

– Очень символично, что мы собрались именно в этом месте. Ведь Театральный бульвар не так давно вошёл в Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, – отметил глава муниципального образования город Мурманск. – Ежегодно мурманчане активно участвуют в общегородской уборке и помогают коммунальным службам поддерживать родной город в чистоте.

А сегодня, 22 мая, субботники состоятся во всех округах Мурманска Необходимый инвентарь и инструменты участники генеральной уборки могут получить в управляющих организациях по месту жительства. Основные адреса проведения уборки указаны на официальном сайте администрации города Мурманска.