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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 13:00

В Мурманске стартовал отбор будущих десятиклассников в Губернаторский лицей

С 15 июня в Мурманске начался приём документов на индивидуальный отбор учащихся в 10 классы Губернаторского лицея на 2026/2027 учебный год.

Для участия в отборе необходимо заполнить заявление, а также предоставить аттестат об основном общем образовании, справку о результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам и портфолио достижений за последние два года. При рассмотрении кандидатур будут учитываться результаты олимпиад, конкурсов и внеурочной деятельности.

Кроме того, будущие лицеисты проходят тестирование и собеседование с педагогом-психологом, поскольку обучение организовано по программам углублённого и профильного уровней. Зачисление в лицей проводится по результатам индивидуального отбора.

Приём документов на индивидуальный отбор продлится до 25 июня по адресу: город Мурманск, улица Советская, 9. Подробная информация о правилах приёма размещена на официальном сайте Губернаторского лицея. Консультацию также можно получить по телефону +7 (8152) 56-78-34 с понедельника по пятницу - с 14.00 до 18.00.

Напомним, Губернаторский лицей – современное образовательное учреждение, созданное по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Это флагманский проект региональной системы образования, ориентированный на подготовку будущих специалистов для развития Арктики. Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места.

Программы синхронизированы с курсами Мурманского арктического университета и охватывают три стратегических направления: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Наряду с углублённым изучением предметов естественно-научного и математического профилей школьники занимаются в технопарке и лабораториях, участвуют в проектной деятельности, осваивают трёхмерное моделирование, судомоделирование и подводную робототехнику. В лицее оборудованы современные цифровые лаборатории, зал киберспорта, спортивные и творческие пространства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569548/#&gid=1&pid=1

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