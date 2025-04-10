В Мурманской области растёт спрос на журналистов, маркетологов и врачейВ Мурманской области стартует приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.04.25 13:30

В Мурманске стартовал первый специализированный форум по информационной безопасности «Киберустойчивая Арктика»

Организаторы форума – правительство Мурманской области и компания «Innostage».

«Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в столице русской Арктики — городе-герое Мурманске. Сегодня Арктическая зона России быстро развивается. Это важный регион для всей нашей страны: экономики настоящего и будущего. С учётом внедрения новых технологий, активного развития производств, уникальных проектов в минерально-сырьевой и логистической сферах — технологии безопасности информационных систем крайне важны. Форум «Киберустойчивая Арктика» как никогда актуален. Здесь собрались профессионалы своего дела. Уверен, что, используя свой опыт, обмениваясь идеями, вы найдёте дополнительные решения, которые позволят развивать нашу промышленность и логистику в российской Арктике. Желаю вам успехов, хорошей дискуссии и ярких впечатлений», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении к участникам.

Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова также зачитала приветственное обращение заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александра Шойтова.

«Один из приоритетов Российской Федерации — это освоение Арктического региона. Он имеет огромное стратегическое значение: здесь пролегает Северный морской путь, потенциально крупнейшая транспортная артерия Северного полушария, расположены крупные предприятия. Масштабные планы по запуску инвестиционных проектов направлены как на экономическое, так и социальное развитие региона. Эти задачи требуют больших инвестиций в инфраструктуру, производства, и, соответственно, в комплексную безопасность и человеческий капитал. Желаю всем участникам и гостям первого специализированного форума по информационной и комплексной безопасности – «Киберустойчивая Арктика 2025» плодотворной работы!» – отмечено в приветственной телеграмме Александра Шойтова.

Далее состоялась пленарная дискуссия «Арктическая зона: кибербезопасное развитие государства, общества, бизнеса». Участники определили новые методы и подходы к комплексной защите инфраструктуры регионов Арктической зоны Российской Федерации, а также пути их достижения. Важнейшим вопросом стало повышение квалификации специалистов региона.

«Цель — прокачать сотрудников предприятий по информационной безопасности, так как к Арктике приковано большое внимание. Севморпуть и вся инфраструктура нуждается в защите. Хакеры придумывают новые атаки, поэтому информационную безопасность необходимо постоянно совершенствовать. У нас в регионе хороший уровень, все предприятия относятся к этому вопросу серьёзно», — отметила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Кроме того, в рамках мероприятия «Innostage» развернёт в Мурманске киберполигон. Для руководителей ИБ-подразделений будет организован практикум по киберустойчивости, на котором обсудят подходы к обеспечению результативной кибербезопасности: оценке и минимизации рисков, выстраиванию эффективной системы мониторинга, противодействию внутренним угрозам.

Напомним, в 2024 году Министерство цифрового развития Мурманской области подписало с «Innostage» соглашение о сотрудничестве. В частности, при активном участии компании на базе Мурманского арктического университета создаётся центр компетенций в области информационной безопасности, включающий организацию «Студенческого SOC» и серию других проектов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Летняя занятость подростков по выходным: 6 из 10 родителей одобряют, бизнес присматривается-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,08 рубля, евро теряет почти 49 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Тёплая зима радость принесла: жителям Мурманской области вернут более 300 млн рублей за отопление-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»