В Мурманске стартовал первый специализированный форум по информационной безопасности «Киберустойчивая Арктика»

Организаторы форума – правительство Мурманской области и компания «Innostage».

«Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в столице русской Арктики — городе-герое Мурманске. Сегодня Арктическая зона России быстро развивается. Это важный регион для всей нашей страны: экономики настоящего и будущего. С учётом внедрения новых технологий, активного развития производств, уникальных проектов в минерально-сырьевой и логистической сферах — технологии безопасности информационных систем крайне важны. Форум «Киберустойчивая Арктика» как никогда актуален. Здесь собрались профессионалы своего дела. Уверен, что, используя свой опыт, обмениваясь идеями, вы найдёте дополнительные решения, которые позволят развивать нашу промышленность и логистику в российской Арктике. Желаю вам успехов, хорошей дискуссии и ярких впечатлений», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении к участникам.

Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова также зачитала приветственное обращение заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александра Шойтова.

«Один из приоритетов Российской Федерации — это освоение Арктического региона. Он имеет огромное стратегическое значение: здесь пролегает Северный морской путь, потенциально крупнейшая транспортная артерия Северного полушария, расположены крупные предприятия. Масштабные планы по запуску инвестиционных проектов направлены как на экономическое, так и социальное развитие региона. Эти задачи требуют больших инвестиций в инфраструктуру, производства, и, соответственно, в комплексную безопасность и человеческий капитал. Желаю всем участникам и гостям первого специализированного форума по информационной и комплексной безопасности – «Киберустойчивая Арктика 2025» плодотворной работы!» – отмечено в приветственной телеграмме Александра Шойтова.

Далее состоялась пленарная дискуссия «Арктическая зона: кибербезопасное развитие государства, общества, бизнеса». Участники определили новые методы и подходы к комплексной защите инфраструктуры регионов Арктической зоны Российской Федерации, а также пути их достижения. Важнейшим вопросом стало повышение квалификации специалистов региона.

«Цель — прокачать сотрудников предприятий по информационной безопасности, так как к Арктике приковано большое внимание. Севморпуть и вся инфраструктура нуждается в защите. Хакеры придумывают новые атаки, поэтому информационную безопасность необходимо постоянно совершенствовать. У нас в регионе хороший уровень, все предприятия относятся к этому вопросу серьёзно», — отметила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Кроме того, в рамках мероприятия «Innostage» развернёт в Мурманске киберполигон. Для руководителей ИБ-подразделений будет организован практикум по киберустойчивости, на котором обсудят подходы к обеспечению результативной кибербезопасности: оценке и минимизации рисков, выстраиванию эффективной системы мониторинга, противодействию внутренним угрозам.

Напомним, в 2024 году Министерство цифрового развития Мурманской области подписало с «Innostage» соглашение о сотрудничестве. В частности, при активном участии компании на базе Мурманского арктического университета создаётся центр компетенций в области информационной безопасности, включающий организацию «Студенческого SOC» и серию других проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/