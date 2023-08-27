В Мурманске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Торжественная церемония, которая состоялась 26 августа в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова, собрала представителей молодёжи с разных регионов Северо-Запада России и гостей.

От имени регионального парламента конкурсантов приветствовал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Обращаясь к молодёжи, он отметил:

— Своими идеями, энтузиазмом, новыми проектами вы заряжаете на добрые дела и веру в большие перемены всех – как своих сверстников, так и людей старшего поколения. Неслучайно, молодёжь считают самой движущей и творческой силой общества. И, глядя на вас, энергичных, открытых всему новому, готовых решительно идти вперед, трудно сомневаться в этом.

Сегодня перед вами – все пути для профессиональной и творческой реализации. Наука и спорт, патриотическое воспитание, и даже парламентская деятельность. Радует, что вы не забываете о главных ценностях в жизни каждого человека, каждого народа: духовных ориентирах, любви к прекрасному, к своей малой родине. Сейчас это как никогда важно!».

Владимир Мищенко высказал слова благодарности организаторам мероприятия, стремительно набирающему популярность «Движению Первых» за активную гражданскую позицию, неравнодушие, огромный вклад в развитие патриотизма. Участникам полуфинала он пожелал удачи, полезного и интересного общения, веры в свои силы и новых побед.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». В полуфинале принимают участие более 600 ребят из Северо-Западного федерального округа. Это школьники 8-10 классов и студенты среднего профессионального образования из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. По итогам всех полуфиналов будут определены финалисты среди старшеклассников и студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28423/