Развенчаны самые популярные мифы о цифрорублеПёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.23 11:00

В Мурманске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Торжественная церемония, которая состоялась 26 августа в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова, собрала представителей молодёжи с разных регионов Северо-Запада России и гостей.

От имени регионального парламента конкурсантов приветствовал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Обращаясь к молодёжи, он отметил:

— Своими идеями, энтузиазмом, новыми проектами вы заряжаете на добрые дела и веру в большие перемены всех – как своих сверстников, так и людей старшего поколения. Неслучайно, молодёжь считают самой движущей и творческой силой общества. И, глядя на вас, энергичных, открытых всему новому, готовых решительно идти вперед, трудно сомневаться в этом.

Сегодня перед вами – все пути для профессиональной и творческой реализации. Наука и спорт, патриотическое воспитание, и даже парламентская деятельность. Радует, что вы не забываете о главных ценностях в жизни каждого человека, каждого народа: духовных ориентирах, любви к прекрасному, к своей малой родине. Сейчас это как никогда важно!».

Владимир Мищенко высказал слова благодарности организаторам мероприятия, стремительно набирающему популярность «Движению Первых» за активную гражданскую позицию, неравнодушие, огромный вклад в развитие патриотизма. Участникам полуфинала он пожелал удачи, полезного и интересного общения, веры в свои силы и новых побед.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». В полуфинале принимают участие более 600 ребят из Северо-Западного федерального округа. Это школьники 8-10 классов и студенты среднего профессионального образования из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. По итогам всех полуфиналов будут определены финалисты среди старшеклассников и студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28423/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:05«Жених напрокат». Художественный фильм (16+)22:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:25«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 8 серия 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)Лучшими покупками в этом году россияне чаще всего считают гаджеты и бытовую технику-PRO Валюту (16+)Качели: курс доллара вырос на 31 копейку, евро снизилось на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 и 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Владимир Путин поручил до 1 ноября создать перечень опорных населённых пунктов в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика